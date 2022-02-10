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Burdur Ekonomisi | Başkanlar Konuşuyor

DÜNYA Gazetesi ve TOBB TOBB işbirliğinde hayata geçen "Başkanlar Konuşuyor" programında Dünya WEB TV soruyor, 81 ilin oda ve borsa başkanları yanıtlıyor.

DÜNYA Haber Merkezi
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Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

Programa Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik ve Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp katıldı

 

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