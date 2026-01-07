Google Haberler

Bursa’da Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi kamerada

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in dün maruz kaldığı fiziki saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İş başvurusu olumsuz sonuçlanan bir vatandaş ile ağabeyinin, kürsüyü devirerek Başkan Bozbey’e yönelik saldırı girişiminde bulunduğu anlar kameralara kaydedildi. Koruma ekipleri ile zabıta personeli, saldırgan kardeşleri kısa sürede kontrol etkisiz hale getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Başkan Burada Projesi” çerçevesinde Yıldırım ilçesine bağlı Değirmönüne Mahallesi’nde düzenlenen buluşmada vatandaşlarla bir araya geldi. Program sırasında kürsüde konuşma yapan Bozbey’e, eski meclis üyesi Recep B. ile ağabeyi Şaban B. kürsüye yönelerek saldırı girişiminde bulundu.

Saldırı anı kamerada

Şahıslar, olay yerinde görevli koruma polisleri ve zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olay anında kürsü çevresinde kısa süreli panik yaşanırken, saldırı girişiminde bulunan kişiler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yaşananlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Saldırı girişiminin ardından Başkan Mustafa Bozbey’in sağlık kontrolünden geçirildiği ve ifadesinin alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Popüler Videolar
Video Haberler
Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı
Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı
Fırında mide bulandıran görüntüler: Fareyi geçtim, yılan çıkacak
Fırında mide bulandıran görüntüler: Fareyi geçtim, yılan çıkacak
Bolu’da karlar arasında yaban kedisi görüntülendi
Bolu'da yaban kedisi görüldü
Sivas’ın en büyük gölü tamamen dondu
Sivas’ın en büyük gölü tamamen dondu
O anlar kamerada: Ehliyet sınavından 7’nci kez kaldı, ortalığı birbirine kattı
Ehliyet sınavından 7’nci kez kaldı, ortalığı birbirine kattı
Maduro’nun dansları başını yaktı: Trump böyle ikna olmuş
Maduro’nun dansları başını yaktı: Trump böyle ikna olmuş
Bodrum'da deniz suyu 3 ila 5 metre çekildi
Bodrum'da deniz suyu 3 ila 5 metre çekildi
İstanbul'da rüzgarda köprüde zorlanan motosiklet sürücülerine metrobüsler siper oldu
Köprüde zorlanan motosiklet sürücülerine metrobüsler siper oldu
Maduro ve eşi New York’ta federal gözetim merkezine sevk edildi
Maduro ve eşi New York’ta federal gözetim merkezine sevk edildi
Acımasız annenin bebeğe şiddetti kamerada!
Acımasız annenin bebeğe şiddetti kamerada!
İsviçre'de kayak merkezinde 40 kişinin öldüğü yangının başladığı anlar ortaya çıktı
Crans-Montana’daki yangının başladığı anlar görüntülendi
Bolu kent merkezinde 7 günde metrekareye 84,4 milimetre kar yağdı
Bolu kent merkezinde 7 günde metrekareye 84,4 milimetre kar yağdı