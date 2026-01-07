Bursa’da Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi kamerada

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Başkan Burada Projesi” çerçevesinde Yıldırım ilçesine bağlı Değirmönüne Mahallesi’nde düzenlenen buluşmada vatandaşlarla bir araya geldi. Program sırasında kürsüde konuşma yapan Bozbey’e, eski meclis üyesi Recep B. ile ağabeyi Şaban B. kürsüye yönelerek saldırı girişiminde bulundu.

Saldırı anı kamerada

Şahıslar, olay yerinde görevli koruma polisleri ve zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olay anında kürsü çevresinde kısa süreli panik yaşanırken, saldırı girişiminde bulunan kişiler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yaşananlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Saldırı girişiminin ardından Başkan Mustafa Bozbey’in sağlık kontrolünden geçirildiği ve ifadesinin alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.