Bursa'da film gibi kovalamaca: İzinli bekçi, motosikletliyi havada yakaladı

Bursa’da polis ekiplerinden kaçan motosikletli şüpheli, izinli bir bekçinin dikkati sayesinde yakalandı. Hacivat Mahallesi’nde yaşanan olayda, bekçi adeta filmleri aratmayan bir refleksle şüphelinin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. O anlar çevredeki vatandaşların alkışlarıyla son buldu.

Olay, Bursa’nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan motosikletli bir şüpheli, kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında kısa sürede nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

Kaçan kişiyi fark eden ve o sırada izinli olarak sivil şekilde bölgede bulunan bir bekçi, hızla devreye girdi.

Film sahnesi gibi müdahale

Şüphelinin kaçış güzergahını önceden kestiren bekçi, motosikletin yönüne doğru hamle yaptı.

Şüpheli yaklaşırken bekçi adeta uçarak motosikletin üzerine atladı, şahsı duvara doğru ittikten sonra motosikletten yere düşürüp etkisiz hale getirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis kovalamacası kameralara yansıdı

Olay anı çevredeki güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonları tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, bekçinin şüpheliye doğru koşup ani bir atlayışla onu yakaladığı, ardından yerde etkisiz hale getirdiği anlar net bir şekilde görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
