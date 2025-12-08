Google Haberler

Bursa’da meydan savaşı! Kask, sopa, tekme, tokat...

Bursa’da aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşı karşıya gelince kavgaya tutuştu. Sopaların ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı kameraya yansırken, bazıları kendini korumak için kaskla kavgaya dahil oldu.

Olay, Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında bir süredir husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü tartışmanın büyümesiyle taraflar bir anda kavgaya tutuştu.

Çevredekiler güçlükle ayırdı

Yanlarında getirdikleri sopayla birbirlerine giren tarafların o anları adeta meydan muharebesini andırdı. Kaskların miğfere döndüğü kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı. Polis ekiplerinin gelmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Popüler Videolar
Video Haberler
Kars’ta kar manzarası: Köyler beyaza büründü, dronla görüntülendi
Kars’ta kar manzarası: Köyler beyaza büründü, dronla görüntülendi
Dayısı tarafından dövülerek ölüme terk edilen çocuk yaralı bulundu
Dayısı tarafından dövülerek ölüme terk edilen çocuk yaralı bulundu
Alanya’da sağanak yağış D-400 karayolunu etkiledi: Araçlar mahsur kaldı
Alanya-Antalya karayolunda araçlar mahsur kaldı
Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrilme anı kamerada
Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrilme anı kamerada
Zeytinburnu’nda taksici bıçaklanarak öldürüldü
Zeytinburnu’nda taksici bıçaklanarak öldürüldü
Kozan’da çiftçiler buğday ekimine başladı: “Üretmezsek ekmek olmaz”
Çukurova’da buğday ekimi başladı
TEM Otoyolu'nda uyuyakalan sürücü baltayla uyandırıldı
TEM Otoyolu'nda uyuyakalan sürücü baltayla uyandırıldı
Çok nadir görülüyordu, Karabük'te görüntülendi
Çok nadir görülüyordu, Karabük'te görüntülendi
"Ölüyorum" diye bağırdı, garson böyle kurtardı
"Ölüyorum" diye bağırdı, garson böyle kurtardı
Sarı kodlu uyarı sonrası Antalya’da şiddetli yağış: Finike’de tekne karaya oturdu
Sarı kodlu uyarı sonrası Antalya’da şiddetli yağış: Finike’de tekne karaya oturdu
Antalya'yı dolu ve sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü
Antalya'yı dolu ve sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü
Bodrum’da selin ardından fırtına: Tekneler karaya oturdu, denizin rengi değişti
Bodrum’da selin ardından fırtına: Tekneler karaya oturdu, denizin rengi değişti