Bursa’da meydan savaşı! Kask, sopa, tekme, tokat...

Olay, Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında bir süredir husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü tartışmanın büyümesiyle taraflar bir anda kavgaya tutuştu.

Çevredekiler güçlükle ayırdı

Yanlarında getirdikleri sopayla birbirlerine giren tarafların o anları adeta meydan muharebesini andırdı. Kaskların miğfere döndüğü kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı. Polis ekiplerinin gelmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.