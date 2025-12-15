Bursa'da ortaokul öğrencisine şiddet!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir okulda görev yapan müdür, sinirlenerek bir öğrenciyi diğer öğrencilerin gözü önünde itekleyip darp etti. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından öğrencinin ailesi suç duyurusunda bulundu. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası konuşan baba, “Videoya bakınca zaten aklım başımdan gitti” ifadelerini kullandı.
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez politikası ve aydınlatma metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.