Bursa'da ortaokul öğrencisine şiddet!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir okulda görev yapan müdür, sinirlenerek bir öğrenciyi diğer öğrencilerin gözü önünde itekleyip darp etti. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından öğrencinin ailesi suç duyurusunda bulundu. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası konuşan baba, “Videoya bakınca zaten aklım başımdan gitti” ifadelerini kullandı.

