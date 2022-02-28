Büyüme açıklandı! Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’de stagflasyon yaratır mı? | Piyasa Yorumu
Türkiye ekonomisi, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11 büyüme kaydetti.
DÜNYA Haber Merkezi
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GSYH, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,1 arttı. Ekonomistler, dördüncü çeyrekte yüzde 8,7, yılın tamamında ise yüzde 11,1 büyüme bekliyordu.
Peki 2022'de büyüme ne olacak? Rusya-Ukrayra savaşı Türkiye ekonomisinin performansını nasıl etkileyecek? Türkiye'de stagflasyon riski var mı? Econs Danışmanlık Kurucu Ortağı Ferhat Yükseltürk Dünya WEB TV GYY Burcu Göksüzoğlu'na değerlendiriyor.
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