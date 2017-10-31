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"Büyümede son çeyrek için yüzde 9'lar konuşuluyor"

''İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmetiçi Eğitim Semineri''ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ”'Büyümede son çeyrek için yüzde 9'lar konuşuluyor” dedi.
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