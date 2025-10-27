Google Haberler

Çağlayan Adliyesi önünde silah sesleri! 1 kişi yaralandı

İstanbul Adalet Sarayı önünde silah sesleri paniğe neden oldu. 38 yaşındaki Mehmet E.G. , "Bana 300 yıl ceza verdiniz" diyerek havaya ateş açtıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarına rağmen şahıs, silahı bacağına dayayarak ateş etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.G.'nin daha önce de köprüde intihar girişiminde bulunduğu, ayrıca 'nitelikli dolandırıcılık', 'hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'yağma' gibi suçlardan sabıkalı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
