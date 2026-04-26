Çanakkale Boğazı’nda alarm: 202 metrelik gemi arızalandı, geçişler durduruldu
Çanakkale Boğazı’nda seyir halindeki 202 metre uzunluğundaki Türk bayraklı konteyner gemisi “MED BEYKOZ”, Nara Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Bölgeye hızla sevk edilen römorkörler eşliğinde gemi güvenli alana yönlendirilirken, boğaz trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı. Yaklaşık 2 saatlik kesintinin ardından kuzey yönlü geçişler yeniden başlatıldı.
