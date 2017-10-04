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Çanakkale Boğazı'ndan bir yılda 44 bin gemi geçti

Çanakkale Boğazı'ndan 2016 yılında 44 bin 35 gemi geçiş yaparken, 2017 yılının ilk 9 ayında ise 29 bin 164 gemi boğazı kullandı.
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