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Çanakkale Ekonomisi | Başkanlar Konuşuyor

DÜNYA Gazetesi ve TOBB TOBB işbirliğinde hayata geçen "Başkanlar Konuşuyor" programında Dünya WEB TV soruyor, 81 ilin oda ve borsa başkanları yanıtlıyor

DÜNYA Haber Merkezi
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Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

Programa; Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Selçuk Semizoğlu ve Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Kaya Üzen katıldı

 

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