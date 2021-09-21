Çanakkale Köprüsü'nden ilk geçiş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kedi yolundan yürüyerek Asya'dan Avrupa yakasına geçti.

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde "kedi yolundan" yapacağı inceleme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece kulelere yakın kısımlardaki tabliyelerin montajının kaldığını söyledi.

Karaismailoğlu, Anadolu kulesinin 318 metre yüksekliğinde yaptığı açıklamada, Asya Yakası'ndan yürümeye başladıklarını, köprünün dörtte birini yürüdüklerini söyledi.

"Yolculuk 6 dakikaya düşecek"

Anadolu Yakası'ndaki çelik kule ayaklarının tepesinde bulunduklarını belirten Karaismailoğlu, "318 metre yüksekliğindeyiz, üçüncü ayın 18'ini temsil ediyor bir taraftan. Bu projede simge rakamlar kullanıldı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 18 Mart'ını simgeleyen köprü ayak yüksekliği, iki çelik ayak 2023 metre olarak Cumhuriyet'imizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil ediyor. Çanakkale'de böyle bir projenin yapılması ülkemiz için çok gurur verici projelerden bir tanesi. Bu bir zafer anıtı aslında, bir abide gibi Çanakkale Zaferi'mizi ve Çanakkale şehitlerimizi onları gururla yad etmek için önemli eserlerden bir tanesi. Bittiğinde saatler süren yolculuklar 6 dakikaya düşecek. Buradan feribotla, gemiyle yapılan sırf denizdeki geçiş hiçbir şey olmadan yarım saati aşan yolculuklar sadece 6 dakikaya düşecek." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek olan köprünün, dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacağını belirtti.

"18 Mart'ta hizmete girmesi için yorulmak bilmiyoruz"

Karaismailoğlu, köprünün kule temellerinin, olası büyük depremlere karşı çelik kazıklarla güçlendirildiğini ve zemin üzerinde konumlandırılmış batırma keson tipi temel seçildiğini dile getirerek, "Görevli şirket tarafından yapım bedeline 2,332 milyar euro, kamulaştırma çalışmalarına ise 579 milyon lira harcama yapılmıştır." diye konuştu.

İtme-sürme yöntemiyle inşa edilen 680 metre uzunluğundaki Asya Yaklaşım Viyadüğü ile 365 metre uzunluğundaki Avrupa Yaklaşım Viyadüğü'nün tamamlandığını anlatan Karaismailoğlu, "Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz. Tabii, 1915 Çanakkale Köprüsü yapım çalışmaları devam ederken bir yandan da otoyol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar 2 betonarme yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6 hidrolik köprüsü, 5 altgeçit köprüsü, 39 üstgeçit, 40 altgeçit, 227 menfez ve 4 kavşak tamamladık. 1 köprü, 4 üstgeçit, 1 kutu menfez, 8 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, ve 2 bakım işletme merkezinde de çalışmalar hızla devam ediyor. Yaklaşık 5 bin 100 personel, 809 iş makinesi ve 7/24 çalışma esasıyla başarıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımız sonucunda projemizin 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için yorulmak bilmiyoruz." dedi.

"737 milyon lira tasarruf sağlayacak"

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de dahil olduğu toplam 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nu trafiğe açtıklarını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun da hizmete girmesiyle Marmara Otoyol Entegrasyonu, tam anlamıyla sağlanmış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle ve hava durumuna göre çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini, 6 dakikaya indirecek. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı, 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 113 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 737 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Artık uzun kuyruklar nedeniyle dur-kalk yapan, bu esnada ciddi yakıt israfına ve hava kirliliğine neden olan araçlar olmayacak diyebiliriz."

Yürüyüşe AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili İskenderoğlu, Çanakkale Valisi Aktaş, protokol üyeleri ve basın mensupları da katıldı.