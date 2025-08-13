Çanakkale'de alevler yeniden yükseldi, havadan karadan müdahale sürüyor

Yangın, saat 13.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Denizgöründü köyünde ormanlık alanda başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın yaptığı açıklamaya göre yangına havadan 6 uçak, 5 helikopter, karadan ise 35 arazöz ile müdahale ediliyor.