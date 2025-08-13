  1. Dünya Gazetesi
Çanakkale'deki yangın saatler sonra kontrol altına alındı

Çanakkale merkeze bağlı Denizgöründü köyü kırsalında çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yangın, saat 13.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Denizgöründü köyünde ormanlık alanda başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın yaptığı açıklamaya göre yangına havadan 6 uçak, 5 helikopter, karadan ise 35 arazöz ile müdahale edildi.

Son yapılan açıklamaya göre, ekiplerin etkin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
