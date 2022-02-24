Çankırı Ekonomisi | Başkanlar Konuşuyor
DÜNYA Gazetesi ve TOBB TOBB işbirliğinde hayata geçen "Başkanlar Konuşuyor" programında Dünya WEB TV soruyor, 81 ilin oda ve borsa başkanları yanıtlıyor.
DÜNYA Haber Merkezi
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Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.
Programa Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çelikten ve Çankırı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aslan katıldı
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