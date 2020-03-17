ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C

Çavuşoğlu: Avrupa'dan 3 bin 614 Türk vatandaşı geliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıkladı.
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle