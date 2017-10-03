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Çavuşoğlu: Barzani hala adım atabilir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY'deki tartışmalı referandum hakkında, "Henüz iş işten geçmiş değil, Barzani yönetimi adım atabilir." dedi.
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