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Çavuşoğlu: Turizmde talepler patlamaya başlayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'den gelen turist sayısında artış olduğunu belirterek, "Gelecek sene görüyoruz ki Almanya'dan, Avrupa'nın her yerinden de Türkiye'ye gelen turist sayısında atış olacak, talepler patlamaya başlayacak." dedi.
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