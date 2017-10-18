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Çavuşoğlu: Vize gereksiz bir krizdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Vize krizi gereksizdi, diplomaside olgun bir tavır değildi. Bu konuları karşılıklı anlayışla çözebiliriz" dedi.
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