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Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya insanlığın ortak değerlerine saygı çağrısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, göçmenlere ilişkin, "AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir." dedi.
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