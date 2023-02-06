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  4. Celal Şengör Kahramanmaraş depremlerinin meydana geliş şeklini böyle anlattı

Celal Şengör Kahramanmaraş depremlerinin meydana geliş şeklini böyle anlattı

Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk TV'de Fatih Altaylı ile Teke Tek programda Kahramanmaraş'taki depremlerin meydana geliş şeklini uygulamalı bir şekilde anlattı.

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Akademisyen ve jeolog Celal Şengör, Fatih Altaylı’nın Habertürk’teki “Teke Tek” programına konuk oldu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ile ilgili konuşan Şengör, bir kağıt levha üzerinde iki büyük depremin nasıl meydana geldiğini gösterdi.

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