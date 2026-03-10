CENTCOM açıkladı: İran'ın gizlediği füze rampaları vuruldu
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik operasyonlar kapsamında saklanmaya çalışılan füze rampalarının hedef alındığını açıkladı. Kurum tarafından paylaşılan görüntülerde, rampaların çatı altları, ağaçlık alanlar ve yer altı noktalarına gizlendiği ancak hava saldırılarıyla imha edildiği görüldü. CENTCOM açıklamasında, "İran rejimi füze rampalarını saklamaya çalışabilir, ancak ABD güçleri onları aramaktan vazgeçmeyecek. Onları bulacağız ve imha edeceğiz" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA