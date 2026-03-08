Google Haberler

CENTCOM İran operasyonlarının görüntülerini yayımladı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a gerçekleştirilen saldırıların yeni görüntülerini paylaşarak, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in "Eğer Amerikalıları öldürürseniz, dünyanın herhangi bir yerindeki Amerikalıları tehdit ederseniz, sizi özür dilemeden ve tereddüt etmeden avlayacağız ve öldüreceğiz" mesajını yayınladı.

Yapılan kısa açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in "Eğer Amerikalıları öldürürseniz, dünyanın herhangi bir yerindeki Amerikalıları tehdit ederseniz, sizi özür dilemeden ve tereddüt etmeden avlayacağız ve öldüreceğiz" mesajına yer verildi.

CENTCOM’dan İran’a sivil hedef suçlaması

CENTCOM’dan yapılan bir diğer açıklamada ise, İran’ın "yalnızca askeri üslerin ve ABD varlıklarının hedef alındığı" yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "ABD güçleri, İran rejiminin sivil havaalanlarını, otelleri ve yerleşim bölgelerini kasıtlı, ayrım gözetmeden ve sorumsuz bir şekilde hedef almasına karşı bölgesel ortaklarıyla omuz omuza mücadele ediyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
