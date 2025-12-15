CHP, 6 ay içinde Manisa’da ikinci kez aynı acıyı yaşıyor
Henüz 6 ay kadar önce Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i toprağa veren CHP, dün de Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı ile sarsıldı. Uzun süredir tedavi gören ve dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Durbay'ın ardından CHP yönetim kadrosu Manisa'ya geldi. CHP lideri Özgür Özel peş peşe gelen kayıpların derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Bu nasıl bir acı bu, nasıl bir sınav? Nasıl dayanacağız? Bilmiyorum. Bütün Manisa'nın başı sağ olsun" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA