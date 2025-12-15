Google Haberler

CHP, 6 ay içinde Manisa’da ikinci kez aynı acıyı yaşıyor

Henüz 6 ay kadar önce Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i toprağa veren CHP, dün de Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı ile sarsıldı. Uzun süredir tedavi gören ve dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Durbay'ın ardından CHP yönetim kadrosu Manisa'ya geldi. CHP lideri Özgür Özel peş peşe gelen kayıpların derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Bu nasıl bir acı bu, nasıl bir sınav? Nasıl dayanacağız? Bilmiyorum. Bütün Manisa'nın başı sağ olsun" dedi.

Özgür Özel duygularına hakim olamadı: Bu, nasıl bir sınav?Özgür Özel duygularına hakim olamadı: Bu, nasıl bir sınav?Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Avustralya'daki kanlı plaj saldırısında yüzlerce hayat kurtaran kahraman manav
Avustralya'daki kanlı plaj saldırısında yüzlerce hayat kurtaran kahraman manav
Sarıyer’de iş yerinde yangın: Alevler Anadolu Yakası’ndan görüldü
Sarıyer’de iş yerinde yangın: Alevler Anadolu Yakası’ndan görüldü
Kuraklık çanları çalıyor, Flamingolar artık gelmiyor
Kuraklık çanları çalıyor, Flamingolar artık gelmiyor
Avustralya’da plajda silahlı saldırı: 10 ölü, çok sayıda yaralı
Avustralya’da plajda silahlı saldırı
Dünyaca ünlü Bondi Plajı'nda silahlı saldırı paniği
Dünyaca ünlü Bondi Plajı'nda silahlı saldırı paniği
Rusya, Odessa Limanı’nda demirli Türk yük gemisini vurdu
Rusya, Odessa Limanı’nda demirli Türk yük gemisini vurdu
GoTürkiye’den yıldızlı tanıtım: An İstanbul Story rekorla başladı
GoTürkiye’den yıldızlı tanıtım: An İstanbul Story rekorla başladı
Büyükçekmece Adliyesi'nden 75 kilo altın ve gümüş çalmışlardı: Havalimanında kaçış görüntüleri ortaya çıktı!
Adliyeden 75 kilo altın ve gümüş çalmışlardı: Havalimanında kaçış görüntüleri ortaya çıktı!
Pendik'te facia: Evde çıkan yangında 3 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralı
Pendik'te facia: Evde çıkan yangında 3 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralı
Hadrianopolis'te saray kompleksi ortaya çıktı: 4. yüzyıla ait eşsiz mozaikler bulundu
Hadrianopolis'te 4. yüzyıla ait eşsiz mozaikler bulundu
Kırıkkale'de kimya fabrikasında yangın
Kırıkkale'de kimya fabrikasında yangın
İngiltere bandıralı dev tanker "Gryphon A" Boğaz’dan geçti: Trafik geçici olarak kapatıldı
Doğal gaz tankeri "Gryphon A" Çanakkale Boğazı'ndan geçti