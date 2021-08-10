CHP Sözcüsü Öztrak: Elinizde uçak var ama uçuramıyorsunuz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir otelde muhtarlarla buluştu.

Öztrak, Türkiye'de son dönemde yaşanan yangınları ilişkin, "Yönetim krizi nedir derseniz, son günlerdeki yangındır. Bir ülkedeki yönetim krizinin en büyük örneği de son günlerdeki bu yangınlardır. Elinizde uçak var ama uçuramıyorsunuz. Niye uçuramıyorsunuz, çünkü Türk Hava Kurumunu sevmiyorsunuz. Türk Hava Kurumunu batırmak için elinizden geleni yapmışsınız. Türk Hava Kurumunun, bugün Avrupa ülkelerinin bir kısmı tarafından uçurulan aynı model uçakları, şu anda Etimesgut'ta yatıyor." ifadelerini kullandı.