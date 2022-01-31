CHP ve İYİ Parti'den Kanal İstanbul tepkisi

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, “Kanal İstanbul kâğıt üstünde bir hayal ve ümitti ama bugün Allah'a şükür gerçekleşen bir proje oldu.” sözlerinin yer aldığı yayının ardından açıklama yaptı.

Özkan, sosyal medyada gündem olan "Go Smart" adlı bir şirketin Arapça olarak yayınladığı video ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özkan, şirketin bir yetkilisinin yaptığı yayını paylaşarak, “Bizler 'Minik serçe, balıkçı, kar' diye oyalanırken, Türkiye parsel parsel pazarlanıyor. Kanal İstanbul çevresine kurulacak olan Yenişehir, Araplara böyle müjdeyle sunuluyor. Satıcı “Şükürler olsun aylardır beklediğimiz karar çıktı' diyor.” dedi.

Erdoğdu: Topraklarımızı kimseye yağmalatmayız

Aykut Erdoğdu da yayına Twitter hesabından tepki gösterdi.

Kanal İstanbul denilen ihanet projesiyle topraklarımız yabancılara yok fiyatına peşkeş çekilecek…

Ve şimdiden yağma kampanyası başlamış…

Doğamızı mahvetme pahasına topraklarımıza göz dikenler…

Size verilen sözler hukukumuza aykırı…

Biz topraklarımızı kimseye yağmalatmayız… pic.twitter.com/n4D1XBEnGl — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) January 30, 2022

Erdoğdu, Kanal İstanbul denilen ihanet projesiyle topraklarımız yabancılara yok fiyatına peşkeş çekilecek… Ve şimdiden yağma kampanyası başlamış… Doğamızı mahvetme pahasına topraklarımıza göz dikenler… Size verilen sözler hukukumuza aykırı… Biz topraklarımızı kimseye yağmalatmayız…" ifadelerini kullandı.

Erdoğdu ve Özkan'ın paylaşımlarında yer verdikleri videoda, “Kanal İstanbul kâğıt üstünde bir hayal ve ümitti ama bugün Allah'a şükür gerçekleşen bir proje oldu.” açıklaması yapan şirket yetkilisi şunları söylüyor:

"Bugün Allah'a şükürler olsun ki bir yıl kadar uzun bir süre beklediğimiz kararı konuşacağız. Elimizdeki kararda görüldüğü üzere 1.,2., ve 3. Etap Yenişehir düzenlemesine girmesi, İstanbul ili genişletmesi, kısacası Kanal İstanbul kâğıt üstünde bir hayal ve ümitti ama bugün Allah'a şükür gerçekleşen bir proje oldu. Karar 17 Ocak 2022 tarihinde çıkmıştır. Gördüğünüz üzere bu karar 30 gün sonra tüm sosyal medya ve belediye arazi müdürlüğü sistemlerinde yayımlanacaktır. Bu karar kısaca Yenişehir'in hayata geçtiğini anlatıyor."