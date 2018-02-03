ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
15 °C

"CHP'de tuzu kuru olanlar var"

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda konuşan Genel Başkan adayı Muharrem İnce, "CHP'de tuzu kuru olanlar var. Mesela CHP'de tuzu kuru olanlara Çankaya, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, buraları aldı mı onlara yetiyor. Mutlu azınlıklar var." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.