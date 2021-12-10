CHP'den 10 Aralık videosu: Tüm haksızlıkları telafi edeceğiz

CHP, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde sosyal medya hesabından bir video klip paylaştı. “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle bir kez daha söylüyoruz: Bu ülkede kimsenin hakkının yenmediği günler yakın. Tüm haksızlıkları telafi edeceğiz.” notuyla paylaşılan videoda farklı kesimlerden yurttaşlar; şunları söyledi:

“Mobbinge uğramdan, taciz, tehdit edilmeden, öldürülmeden yaşamak istiyorum. Şiddetsiz yaşam benim hakkım.

. Gencim, çalışmak ve iş bulmak için torpile ya da tanıdık birine değil, liyakata ihtiyacım var. Çalışmak benim hakkım.

. Fikirlerimi özgürce ifade edemiyorum ki… Düşüncelerimi yazdığımda ve bunu sosyal medyada paylaştığımda şafak vakti kapıma polis dayanıyor. Halbuki düşünce ve fikir özgürlüğü, benim hakkım.

. KHK ile ihraç edildim. Hakkımda hiçbir dava ya da soruşturma açılmadı. Adil yargılanmak benim hakkım.

. Yıllarca emek verip, öğretmen oldu. Atamam yapılmadığı için, sanayide çalışmak zorundayım. Atanmak ve kendi mesleğimi yapmak benim hakkım.

. Toplumsal yaşamda, engellerle ve ayrımcılıklarla karşılaşıyorum. Engelsiz yaşam, benim hakkım.

. Ben bir anneyim, çocuğumu bırakacak bir yer olmadığı için çalışamıyorum. Ücretsiz kreş benim hakkım.

. Kağıt toplayarak ailemi geçindiriyorum. Sokakta değil, okulda olmak istiyorum. Okul okumak, benim hakkım.

. Pek çok hastalığın ilacı, devlet tarafından karşılanmıyor. İlaç krizi yaşanıyor. Ücretsiz ilaca ulaşmak benim hakkım.

. Gerçekleri yazan gazeteciler; tehdit ediliyor, saldırıya uğruyor, yargılanıyor hatta hapse atılıyor. Televizyon kanalları karartılıyor. Gazetelere ilan ambargoları uygulanıyor. Gerçekleri öğrenmek ve özgür bağımsız haber benim hakkım.”

Paylaşılan videoda, “İstemekten asla çekinmeyin. Bunlar, bizim en temel haklarımız. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’müz kutlu olsun.” denildi.