CHP'den fındık fiyatlarına sert eleştiri
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatlarına tepki gösterdi.
DÜNYA Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun kalite kabuklu fındığın kilosunu 27 liradan, levant kalite fındığın ise 26,5 liradan alınacağını açıkladı.
Üreticileri memnun etmeyen fındık alım fiyatlarına muhalefetten de tepki geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Üretim maliyeti zaten 26 lirayı bulan fındığa 26,5 lira vermek üretici düşmanlığı yapmaktır" dedi.