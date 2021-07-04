Çiftlik Bank’ın Kurucusu Tosuncuk Mehmet Aydın Türkiye’de

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi.