ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardımları ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.