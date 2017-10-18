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Cilvegözü yeniden açıldı

3 Ağustos'ta ticari TIR'ların geçişlerine kapatılan Cilvegözü Sınır Kapısı yeniden açıldı.
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