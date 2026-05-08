Google Haberler

Cinayet sonrası sosyal medya sosyal medya hesabına girip yaşıyor süsü verdiler

Burdur'da cinayete kurban giden 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın vücut bütünlüğü bozulan cenazesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gelen aileden DNA örneği alındı. Baba Yunus Yapıcı, ise olayla ilgili ilginç bir detay paylaştı. Tutuklanan zanlıların cinayet sonrası Kübra'nın sosyal medya hesabına giriş yapıp beğeni atarak kızlarının yaşadığı süsünü verdiğini söyleyen Baba Yapıcı, "Haberi aldığımız sabahın akşamında Instagram’ında giriş ve beğeni gördük. Biz ‘yaşıyor' deyip sevindik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Sakarya’da mahalle göle döndü: Vatandaş akrabasını kayıkla kurtardı
Sakarya’da mahalle göle döndü: Vatandaş akrabasını kayıkla kurtardı
Ankara’da dehşet: Yaşlı adamı darp edip parasını gasp etti
Ankara’da dehşet: Yaşlı adamı darp edip parasını gasp etti
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı'nın cesedi Korkuteli Barajı'nda bulundu
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı'nın cesedi Korkuteli Barajı'nda bulundu
Adana’da tehlikeli yıkım: Facia kıl payı atlatıldı
Adana’da tehlikeli yıkım: Facia kıl payı atlatıldı
Köylülerin tek yolu tehlike dolu: Dereyi geçmek için ölümle yarışıyorlar
Köylülerin tek yolu tehlike dolu: Dereyi geçmek için ölümle yarışıyorlar
Çevreyi kirleten sürücüye hem çöpünü temizlettiler hem ceza kestiler
Çevreyi kirleten sürücüye hem çöpünü temizlettiler hem ceza kestiler
ABD ordusu: Uyuşturucu taşıyan tekne hedef alındı
ABD ordusu: Uyuşturucu taşıyan tekne hedef alındı
Adana’da pes dedirten olay: 5 döner yiyip kaçtılar
Adana’da pes dedirten olay: 5 döner yiyip kaçtılar
Nikol Paşinyan çaldı, Emmanuel Macron söyledi
Nikol Paşinyan çaldı, Emmanuel Macron söyledi
Yaren leyleğin beş yavrusu da görüntülendi
Yaren leyleğin beş yavrusu da görüntülendi
Diyarbakır'da okul çevresinde silah sesleri duyuldu: Valilikten açıklama geldi
Diyarbakır'da okul çevresinde silah sesleri duyuldu: Valilikten açıklama geldi
Gaziantep'te hayat felç oldu
Gaziantep'te hayat felç oldu