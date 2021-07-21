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Çin'de sel felaketi

Çin’in orta kesimlerinde şiddetli yağış sel felaketine neden oldu. Ülkenin güneyini ise bu yılın 7. tayfunu vurdu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Zhengzhou şehrindeki metro ağı su altında kaldı. Yolcular nefes alabilmek için metronun koltuklarına çıktı.

Küresel ısınma ve iklim krizinin yol açtığı çevre felaketleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Almanya'dan sonra Çin'den gelen sel haberi dünyayı dehşete düşürdü. Şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bölgeden servis edilen fotoğraflar ise durumun korkunçluğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Su basan metro istasyonunda yaşanan can pazarı ise adeta yürekleri ağza getirdi.

 

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