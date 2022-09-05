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Çin'deki depremde 7 kişi hayatını kaybetti

Çin’in Siçuan eyaletinde meydana gelen deprem nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi
İHA
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Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin güneybatısındaki Siçuan eyaletinin Garze Tibet Özerk iline bağlı Luding ilçesinde bugün yerel saatle 12.52’de meydana gelen depremin büyüklüğünün 6,8 olduğunu bildirdi. Çin Deprem Ağları Merkezi deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederken, depremin 16 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini ve sarsıntıların eyaletin birçok şehrinde hissedildiğini duyurdu. Deprem nedeniyle bazı bina ve yollarda hasar oluştuğu belirtilirken, meydana gelen depremden birkaç dakika sonra 4,2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı yaşandığı ifade edildi.

Öte yandan Çin'in Siçuan eyaletinin Yaan kentinde geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen depremde 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yine aynı kentte 2013 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ise 100’ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

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