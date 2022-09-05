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Çin'deki depremde ölü sayısı 21'e yükseldi

Çin’in Siçuan eyaletinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi
İHA
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Çin Deprem Merkezi'nin büyüklüğünü 6.8 olarak açıkladığı depremde, Garze Tibet Özerk iline bağlı Luding ilçesinde 7, Yaan kentinde yer alan Shimian County'de ise 14 kişi hayatını kaybetti. İlk açıklamada 7 kişinin öldüğü bildirilmişti. Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem eyaletin birçok şehrinde hissedilirken, bazı bina ve yollarda da hasar oluştu. Siçuan'daki depremden birkaç dakika sonra 4.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Öte yandan, Siçuan eyaletinin Yaan kentinde geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen depremde 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yine aynı kentte 2013 yılında kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremde ise 100’ün üzerinde kişi yaşamını yitirmişti.

 

Çin'de 6,8 büyüklüğünde depremÇin'de 6,8 büyüklüğünde depremDünya

 

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