Her hafta Çarşamba günü Didem Eryar Ünlü’nün sunumuyla gezegenimizin sorunlarının ele alındığı Sürdürülebilir Dünya’ya bu hafta SU Gender Genel Direktörü Hülya Adak konuk oldu. Toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel taciz gibi toplumsal konuların ele alındığı programda SU Gender’in sorunlar üzerine yaptığı ve planladığı çalışmalar anlatıldı.

Türkiye’nin ilk cinsel taciz yönergesini yazdıklarını üniversite ile paylaştıklarını vurgulayan Adak, 5 bin lise öğretmenine eğitim verdiklerini belirtti.

SU Gender Genel Direktörü Hülya Adak’ın açıklamaları şöyle;

“Toplumsal cinsiyet çalışmalarını bir araya getirdik”

SU Gender, öğretim üyelerinin, idari çalışanların ve öğrencilerin toplumsal cinsiyet çalışmalarını bir araya getirip, bir merkez altında birleştiren bir kurum oldu. Türkiye'nin ilk cinsel taciz yönergesini kendi aramızda yazdık ve bunu üniversitede paylaştık. 2007 yılında Türkiye'nin ilk cinsel taciz komitesi ve yönergesi olan üniversite Sabancı Üniversitesi'ydi.

“5 bin lise öğretmenine Mor Sertifika verdik”

Öğretim üyeleriyle birlikte lise müfredatına katkıda bulunmak için Mor Sertifika adı altında 5 bin lise öğretmenine eğitim vererek Mor Sertifikalı yaptık. Eylülde öğretmenlerimize Cinsiyet Eşitliği ödülü vermek istiyoruz.

“Cinsiyet eşitliği eylem planımız var”

Toplumsal Cinsiyet eşitliği için STK eğitimleri düzenliyoruz. Özel sektörde eğitimleri çok artırdık. Müthiş bir eğilim var. Üniversite içinde bir cinsiyet eşitliği eylem planımız var. Özel sektör ve STK'lar için rehber kitap hazırlama, sosyal medya kampanyalarını birlikte hazırlama gibi çalışmalarımız var.

Yeni çıkan çalışma ve yaşam dengesi arasında yaşanan eşitsizliklerle, kadınların ev içi emeğin bölünmesinde yaşadıkları eşitsizlikler üzerinden pandemi deneyimiyle yeni uygulamalar üretebildik. Eylem planını hazırlarken önümüzü görmek açısından değerli oldu.

“Her ülkede dijital şiddet arttı”

SU Gender olarak 4 Avrupa Birliği projesiyle pandemi dönemini geçiriyor olacağız. Pandemi Dönemi Yeni Sosyal Eşitsizlikler projesinde edindiğimiz sonuçları, darbe alan tiyatro ve sinema çevreleriyle dijital festivallerde paylaşmak istiyoruz.

Her ülkede dijital şiddet arttı. Ev içi yaşam arttıkça çocuğa şiddette de önemli bir artış görüyoruz.