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“Cinsiyet eşitliği eylem planımız var”

SU Gender Genel Direktörü Hülya Adak Sürdürülebilir Dünya Programında Didem Eryar Ünlü'nün konuğu oldu

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Her hafta Çarşamba günü Didem Eryar Ünlü’nün sunumuyla gezegenimizin sorunlarının ele alındığı Sürdürülebilir Dünya’ya SU Gender Genel Direktörü Hülya Adak konuk oldu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel taciz gibi toplumsal konuların ele alındığı programda SU Gender’in sorunlar üzerine yaptığı ve planladığı çalışmalar anlatıldı. Türkiye’nin ilk cinsel taciz yönergesini yazdıklarını üniversite ile paylaştıklarını vurgulayan Adak, 5 bin lise öğretmenine eğitim verdiklerini belirtti.

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