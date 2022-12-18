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Çöp kutusundan tek tırnaklı hayvan ayakları çıktı!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çöp kutusunda tek tırnaklı hayvan ayakları ve derisi bulundu. Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa'nın Yenişehir Mahallesi'nde bir çöp kutusunda tek tırnaklı hayvan ayakları ve derisi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Ekipler inceleme başlattı

Bölgeye gelen polis, zabıta ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Ekipler, tek tırnaklı hayvan ayaklarının ve derisinin kim tarafından çöpe atıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.

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