  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Çorum Ekonomisi | Başkanlar Konuşuyor

Çorum Ekonomisi | Başkanlar Konuşuyor

DÜNYA Gazetesi ve TOBB işbirliğinde hayata geçen "Başkanlar Konuşuyor" programında Dünya WEB TV soruyor, 81 ilin oda ve borsa başkanları yanıtlıyor

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

Programa; Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat katıldı

 

Programın diğer bölümleri için TIKLAYIN

Diğer Videolar
Ergün Atalay: Asgari ücrette bir rakam konuşmadık
Rüzgar enerjisine ilgi artıyor | Sürdürülebilir Dünya
Ara zamlar öncesi şirketlerin ücret planları | İyi Bir Dünya
Borusan Lojistik’te yeni yatırımlar ve hedefler | Lojistik Dünyası
Yanan yakıt tankerini ölümü göze alarak şehir dışına sürdü
Bitcoin'de son kale! Altuğ İşler 'dip seviyeyi' açıkladı | Kripto Gündem
Gelire Endeksli Senet (GES) nedir? Enflasyona karşı korur mu? | Erhan Aslanoğlu ile Piyasa Yorumu
Justin Bieber, yüz felci geçirdi