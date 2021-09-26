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COVID-19 aşısı karşıtları Başkent'te miting düzenledi

Ankara'da toplanan COVID-19 aşısı karşıtları, salgınla mücadele kapsamında uygulanan aşıları ve PCR testlerini protesto etti.

DÜNYA Haber Merkezi
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Çankaya ilçesi Anıtpark'ta düzenlenen miting alanına gelenlerin bir kısmı, HES kodu göstermelerini ve maske takmalarını isteyen güvenlik güçlerine tepki gösterdi.

Alanda maske, sosyal mesafe gibi salgınla mücadele kurallarına uyulmazken, sık sık aşı karşıtı sloganlar atıldı. Mitingde konuşanlar hem COVID-19 aşılarının hem de PCR testlerinin yapılmasının gereksiz olduğunu öne sürdü.

Öte yandan, miting için toplanan kalabalık, haber yapmak için alanda bulunan basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Etiketler
koronavirüs
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