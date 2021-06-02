Covid-19 Sonrası Çin'le İlişkiler Online Zirvesi
Çin'in salgından çıkardığı dersler, Çinli firmaların Türkiye deneyimleri, Çin'deki uluslararası yatırımların seyri, dijitalleşme, Çin'in değişimi ve gelişimi
📌Online zirvenin 2. oturumu
Salgın, Çin’deki uluslararası yatırımları nasıl etkiledi? Uluslararası yatırımcılar Çin’i nasıl bir pazar olarak görüyor?
📌Online zirvenin 3. oturumu
Çinli firmalar Türkiye pazarından bekledikleri karşılığı alabiliyorlar mı? Türkiye pazarında iş süreçlerinde ne tür tecrübeler elde ediyorlar?
📌Online zirvenin 4. oturumu
Çin’i teknolojik ve dijital dönüşümünün başarısı altındaki motivasyon nedir? Çin 5G teknolojisi araştırmalarında nasıl öncü konuma geçti?
📌Online zirvenin 5. oturumu
Çin’de devlet kapitalizmi gün geçtikçe daha mı güçleniyor? Çin’deki 5 yıllık planların ekonominin kalkınmasındaki rolü nedir? Çin, sürdürülebilirlik alanındaki açığı nasıl kapatabilir?