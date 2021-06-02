Covid-19 Sonrası Çin'le İlişkiler Online Zirvesi

📌Online zirvenin 2. oturumu

Salgın, Çin’deki uluslararası yatırımları nasıl etkiledi? Uluslararası yatırımcılar Çin’i nasıl bir pazar olarak görüyor?

📌Online zirvenin 3. oturumu

Çinli firmalar Türkiye pazarından bekledikleri karşılığı alabiliyorlar mı? Türkiye pazarında iş süreçlerinde ne tür tecrübeler elde ediyorlar?

📌Online zirvenin 4. oturumu

Çin’i teknolojik ve dijital dönüşümünün başarısı altındaki motivasyon nedir? Çin 5G teknolojisi araştırmalarında nasıl öncü konuma geçti?

📌Online zirvenin 5. oturumu

Çin’de devlet kapitalizmi gün geçtikçe daha mı güçleniyor? Çin’deki 5 yıllık planların ekonominin kalkınmasındaki rolü nedir? Çin, sürdürülebilirlik alanındaki açığı nasıl kapatabilir?