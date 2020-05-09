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"Covid-19 sürecinde aile içi şiddet yüzde 38 arttı"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün sorularını yanıtladı.
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