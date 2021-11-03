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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgazda müjdeyi vereceğim ama biraz sabır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarının 19. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, Karadeniz'de bulunan doğalgazla ilgili olarak, "İnşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz’de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır.

Doğalgazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek."

 

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