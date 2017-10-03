ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz inmezse, enflasyon düşmez

AK Parti’nin grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Yüksek faiz sebebiyle enflasyonda hala düşüşü sağlayamıyoruz. Bu benim iddiam. Yüksek faiz asla enflasyonu aşağı çekmeyecektir" dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.