Google Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hoca Ahmet Yesevi Nişanı'nı alan ilk isim oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı"nı aldı. Erdoğan, Kazakistan tarafından ihdas edilen nişanın takdim edildiği ilk isim olurken, ödülü Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına kabul ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Bağımsızlık Sarayı'nda baş başa görüştü ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı.

Tokayev, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" tevcih etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Hoca Ahmet Yesevi adına ihdas edilen söz konusu güzide nişanın ilk kez tarafına takdim edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu nişanı, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize yüksek bir teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin bugünkü seviyesine ulaşmasında sergilediğiniz liderlik için siz değerli kardeşime teşekkür ediyorum. Rabb'im kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim etsin."

Öte yandan iki lider, 6 Şubat depremlerinin ardından Kazakistan tarafından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşa edilen "Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nun" açılışını yaptı.

Erdoğan ilk nişan tevcih edilen isim oldu

"Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından 10 Nisan 2026'da yapılan açıklamayla duyurulmuştu.

Bugünkü törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" takdim edilen ilk isim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Popüler Videolar
Video Haberler
Trump, Pekin'de resmi törenle karşılandı
Trump, Pekin'de resmi törenle karşılandı
Kırıkkale’de kuruyan göletler yağışlarla yeniden doldu: Çiftçinin yüzü güldü
Kırıkkale’de kuruyan göletler yağışlarla yeniden doldu
Mersin’de yağ fabrikasında korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Mersin’de yağ fabrikasında korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Lucas Torreira’ya saldırı girişimi: Görüntüsü ortaya çıktı, detayları öğrenildi
Lucas Torreira’ya saldırı girişimi: Görüntüsü ortaya çıktı
Akaryakıt istasyonuna dönen otomobile çarpan motosikletli yaralandı
Akaryakıt istasyonuna dönen otomobile çarpan motosikletli yaralandı
İtalya'da yasa dışı yarış görüntüleri gündem oldu
İtalya'da yasa dışı yarış görüntüleri gündem oldu
Isparta’da 50 bin ton elma depolarda kaldı: Bir ay içinde tüketilmeli
Isparta’da 50 bin ton elma depolarda kaldı: Bir ay içinde tüketilmeli
Oval Ofis’te dikkat çeken an: Trump uyukladı
Oval Ofis’te dikkat çeken an: Trump uyukladı
Seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Rafting faciasının acı sonu aksiyon kamerasına yansıdı
Rafting faciasının acı sonu aksiyon kamerasına yansıdı
Otomobile çarpan motosiklet trafik ışıklarında asılı kaldı
Otomobile çarpan motosiklet trafik ışıklarında asılı kaldı
Marmara Denizi'nde dikkat çeken renk değişimi
Marmara Denizi'nde dikkat çeken renk değişimi