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Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile İran'ın başkenti Tahran'a geldi.
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