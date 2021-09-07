Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabil'de olumlu süreç sürerse biz de olumlu yaklaşırız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan burada Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili bir soru üzerine, "İşin başından itibaren olumlu yaklaşım içinde olduk. Geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok." açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavcuşoğlu, Türkiye'nin Havalimanının güvenliğiyle ilgili yaklaşımını bugün açıklamıştı. Havalimanın güvenliği sağlanmadıkça hiçbir ülkenin buraya uçuş yapmayacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da havalimanın işletilmesinde "Prensiplerimize yönelik olumlu süreç devam ederse biz de buna karşı olumlu yaklaşımı ortaya koyarız." dedi.

Erdoğan Afganistan'da açıklanan geçici hükümet ile ilgili ise "Bu geçici kabine nereye kadar devam eder onu da bilemeyiz. Bize düşen şu anda bu süreci dikkatle takip etmektir" ifadelerini kullandı.



