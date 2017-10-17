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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Polonya'ya hareket etti.
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