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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.
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